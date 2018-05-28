الفرقاء الليبيون يجتمعون في باريس غدا لمناقشة الأزمة السياسية طرابلس في 28 مايو/ بنا / يجتمع عدد من الفرقاء السياسيين الليبيين في العاصمة الفرنسية باريس غدا الثلاثاء لمناقشة الأزمة السياسية بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دعا إليها في وقت سابق المبعوث الأممي غسان سلامة والاستفتاء على مشروع الدستور الوطني، وفق وكالة الانباء الالمانية.



ويتوقع ان يضم الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر.



وسيتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يكون الاجماع السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي في المرحلة القادمة، وألا تجرى الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة وضمان استقرار دائم.





و.ش



بنا 0549 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/28 - 52 : 08 AM