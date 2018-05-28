إجلاء آلاف السكان مع اقتراب وصول العاصفة ألبرتو ولاية فلوريدا الأمريكية فلوريدا في 28 مايو/ بنا / أجلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية آلاف السكان من منازلهم تحسبا لقرب وصول العاصفة ألبرتو عبر خليج المكسيك.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤدي العاصفة التي ستزيد قوة الرياح فيها عن 100 كيلومترا الى تشكل الفيضانات التي تهدد حياة آلاف الناس في الولايات الجنوبية.



كما توقع أن تؤدي إلى سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترا مجتاحة منطقة تمتد من مسيسبي إلى غرب جورجيا.

وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إن العاصفة التي ستصل اليوم الاثنين كانت على بعد 165 كيلومترا جنوبي "أبالاتشيكولا" بولاية فلوريدا المطلة على خليج المكسيك.



وقال المركز إن العاصفة ستثير بعد ذلك رياحا عاتية وتسقط أمطارا غزيرة مع دخولها "تنيسي فالي" يومي الثلاثاء والأربعاء.









و.ش



بنا 0501 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/28 - 14 : 08 AM