مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 28 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



صدور قانون عن جلالة الملك المفدى بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا.



جلالة الملك المفدى يستقبل أهالي محافظة المحرق.



جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.



جلالة الملك المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس أذربيجان.



برعاية عاهل البلاد المفدى.. اقامة الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى لحفظ القرآن يوم 3 يونيو المقبل.



جلالة الملك المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس اثيوبيا.



سمو رئيس الوزراء: مملكة البحرين تتطلع لتقوية التعاون الاستراتيجي مع بريطانيا.



سمو رئيس الوزراء: السعودية قوة اقتصادية كبرى تعاظم وجودها وتأثيرها في المشهد الاقتصادي العالمي.



سمو ولي العهد: تعزيز أطر العمل الجماعي ليستمر تحقيق المكتسبات النوعية.



سمو ولي العهد يستقبل وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة.



سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس أذربيجان.‎



معالي القائد العام يستقبل سفير دولة الكويت الشقيقة وجموعا من المواطنين والمقيمين.



الأرصاد الجوية تؤكد أنه لا يوجد أي تأثير لإعصار (مكونو) على مملكة البحرين.



هيئة البحرين للسياحة والمعارض تشارك في الإجتماع رقم 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.



سمو محافظ الجنوبية: المجالس تجسد اروع معاني التواصل والتقارب بين أبناء الشعب الواحد.



ينظمهما مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز: انطلاق ورشتين تدريبيتين متوازيتين للإعلاميين والمتحدثين الرسميين حول أهداف التنمية المستدامة.



التربية تفتح باب انتقال الطلبة من المدارس الخاصة وإليها بدءاً من 4 حتى 7 يونيو القادم.



وزير الخارجية لـ(الشرق الأوسط): لا بارقة أمل في حل أزمة قطر.



الجامعة الملكية للبنات تحصل على جائزة (اندرو هيسكل) العالمية في مجال الإبتكار في التعليم الدولي.



وزير التربية والتعليم يكرم الفريق الإعلامي المشرف على مواقع التواصل الاجتماعي.



بلدية الجنوبية تعقد اجتماعاً تنسيقيا مشتركا مع شركة (أوربيزر) للنظافة.



سمو الشيخ سلمان نجل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة يرعى حفل محافظة المحرق لتكريم رواد العمل الوطني.



وزير الداخلية يبحث مع القنصل الفخري السويسري عددا من الموضوعات المشتركة.



مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني يطلق خطته التدريبية لـ 2018 بالتعاون مع مكتب المفتش العام.



الوزير ميرزا يستقبل الدكتور جاسم حاجي ويتسلم كتابه الجديد في (الثقافة المؤسسية).



رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل سفير السودان الشقيقة.



تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد لزيادة انسيابية الحركة المرورية .. الأشغال: البدء بتوسعة شارع ناصر بن جبر الجبر من الجهة الجنوبية للشارع بمنطقة السيف.



خلال اجتماع مجلس الأمناء برئاسة الرميحي.. معهد البحرين للتنمية السياسية يستعرض ما تم تنفيذه في النصف الأول من 2018 ويستعد للبرامج القادمة.



ضمن برنامج اجتماعي شامل..غبقة رمضانية ومسابقات متنوعة في ثاني فعاليات نادي ضباط الأمن العام خلال الشهر الكريم.



370 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين البحرين وبريطانيا.



البنوك التجارية في البحرين تحقق 298 مليون دولار أرباحا بالربع الأول.



176 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال أبريل 2018م.











خ.أ



بنا 0110 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/28 - 15 : 04 AM