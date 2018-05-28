نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب للمستشفى بعد إصابته بهبوط ضغط الدم واشنطن في 28 مايو/بنا/ نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (93 عاما) إلى مستشفى في ولاية مين بعد أن عانى من هبوط ضغط الدم والإرهاق، حسب متحدث باسم الأسرة في تغريدة على (تويتر).



وقال المتحدث جيم مكجراث "إن بوش الأب وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، سيبقى على الأرجح تحت الملاحظة في المستشفى بضعة أيام"، مضيفا أن "الرئيس الأسبق في وعيه ومتيقظ ولا يشعر بأي ألم".



كان بوش قد نُقل إلى مستشفى في ولاية تكساس الشهر الماضي للعلاج من عدوى انتقلت إلى دمه، ومكث فيه نحو أسبوعين. ودخل الرئيس الأسبق المستشفى بعد يوم من حضوره جنازة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة التي توفيت في 17 أبريل نيسان بعد زواج استمر 73 عاما.



وحضر بوش أمس السبت حدثا في كينبنكبورت بولاية مين لإحياء يوم الذكرى مع المحاربين القدامى ومستشاره السابق للأمن القومي برنت سكوكروفت، وفقا لتغريدة نشرت على حساب بوش الرسمي على تويتر.



وبوش هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن الذي تولى الرئاسة لفترتين من 2001 إلى 2009، ووالد حاكم فلوريدا الأسبق جيب بوش الذي سعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 لكن مساعيه لم تكلل بالنجاح.



خ.أ



بنا 0017 جمت 28/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/28 - 35 : 03 AM