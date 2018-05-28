معالي القائد العام يستقبل سفير دولة الكويت الشقيقة وجموعا من المواطنين والمقيمين المنامة في 27 مايو/بنا/استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مساء اليوم الأحد، في مجلسه بالرفاع الغربي سعادة الشيخ عزام بن مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وجموعاً من المواطنين والمقيمين الذين قدموا لمعاليه أصدق التهاني وأطيب التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار حرص معاليه على تكريس هذه العادة السنوية في التواصل والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الأصيلة في الشهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا الإسلامي الحنيف.







ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجموع المهنئين بهذا الشهر الكريم داعياً معاليه الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل بالخير والبركات وصالح الأعمال على الجميع وأن يرفل الله تعالى الوطن بالأمن والأمان والتطور الشامل، الذي يعود بالخير على الجميع في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



خ.أ



بنا 2136 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/28 - 45 : 12 AM