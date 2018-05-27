الأرصاد الجوية تؤكد أنه لا يوجد أي تأثير لإعصار (مكونو) على مملكة البحرين المنامة في 27 مايو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية أنها قامت بالتعاون مع اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون والمركز الوطني للإنذار المبكر بسلطنة عمان بتبادل المعلومات والتقارير المتعلقة بالإعصار (مكونو) كما قامت بمتابعة الإعصار في بحر العرب منذ تكونه بتاريخ 21 مايو الجاري وتأثيره على جزيرة سقطرى اليمنية ثم تحرك الاعصار إلى جهة الشمال الغربي بإتجاه سواحل محافظة ظفار بسلطنة عمان حيث كان مصحوباً برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة تراوحت كمياتها التراكمية بين 200 إلى 400 ملم أدت إلى فيضانات وسيول جارفة كما أدت إلى ارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى.







وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أنها قامت بالتواصل مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث لمتابعة تأثيرات الاعصار حيث أكدت إدارة الأرصاد الجوية بأنه لا يوجد أي تأثير للإعصار على مملكة البحرين ومياه الخليج العربي عدا تحرك السحب المتوسطة والمرتفعة في الأجواء. وقد تم طمأنة المواطنين مسبقاً عبر الجرائد الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي.





ح ب/م.ح.



بنا 2044 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/27 - 49 : 11 PM