هيئة البحرين للسياحة والمعارض تشارك في الإجتماع رقم 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مدريد في 27 مايو / بنا / شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الإجتماع رقم 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي تم عقده تاريخ 23 و 25 مايو 2018 في سان سيباستيان، إسبانيا، حيث ترأس وفد مملكة البحرين السيد هشام الساكن مدير إدارة المرافق والخدمات السياحية بالهيئة، وبحضور السيد جيسوس فلوريدو بانكير مستشار لدى الهيئة.







ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بسبل تطوير وتنمية قطاع السياحة العالمي، حيث ضم جدول الأعمال مناقشة ميزانية منظمة السياحة العالمية وهيكلها التنظيمي، مع استعراض العديد من التقارير الخاصة بأداء برامج العمل بالمنظمة من بينها برنامج الإحصاءات السياحية والحساب الفرعي وكذلك برنامج التنافسية السياحية والاستدامة وتم عرض مشاريع المنظمة فيما يخص انشاء أكاديميات تدريبية إقليمية للمنظمة والتقارير المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2017، والأداء المالي للمنظمة للعام 2018 وكذلك توجه المنظمة نحو التركيز على الابتكار والتحول السياحي في الفترة المقبلة.



وبهذه المناسبة، قال السيد هشام الساكن مدير إدارة المرافق والخدمات السياحية لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض: "تأتي مشاركتنا في الإجتماع رقم 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كجزء من التزامنا ودورنا كأعضاء نشطين في لجنة منظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط. وإننا نهدف ايضاً للمساهمة بشكل كبير في تطوير الشراكات وتحقيق التعاون المشترك بين أعضاء المجلس لإيجاد أفضل الحلول".



وتأسست منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 1925 مع مقرٍ رئيسي في العاصمة الإسبانية مدريد حيث تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصاءات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم. ويبلغ عدد أعضائها 145 بلداً، وتضم 6 أقاليم، ونحو 350 عضواً منتدباً يمثلون القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والاتحادات السياحية، والسلطات السياحية المحلية.





ح ب/م.ح.



بنا 1900 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/27 - 03 : 10 PM