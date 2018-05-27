سمو ولي العهد يستقبل وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة المنامة في 27 مايو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن مقومات الاقتصاد البحريني توفر إمكانيات وفرص واعدة للنمو، مما يتم العمل على مواصلة تعزيزه وتنميته بالشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وبمواصلة الانفتاح على علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.





وقال سموه إن مملكة البحرين تمكنت من تأسيس شراكات عالمية مع مؤسسات رائدة اتخذت من المملكة منصة رئيسية لنشاطها في المنطقة، مما يجسد مردود العمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات عبر تطوير التشريعات والإجراءات والاستفادة من مكامن القوة في القطاعات التجارية والصناعية.



جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم مع سعادة الدكتور ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني، بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. حيث بحث سموه مع سعادة السيد فوكس أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تطوير وزيادة حجم الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.



ونوه سموه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات تعاون متميزة على الأصعدة المختلفة. مشيراً سموه إلى ما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز مجالات التعاون انطلاقاً من علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين بما يفتح مزيداً من الآفاق الجديدة، معبراً عن تطلع المملكة إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.



من جانبه أعرب سعادة وزير الدولة للتجارة الدولية البريطانية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وعلى وجه الخصوص التجارية والاقتصادية منها.







ح ب/م.ح.



بنا 1801 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/27 - 22 : 09 PM