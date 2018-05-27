سمو محافظ الجنوبية: المجالس تجسد اروع معاني التواصل والتقارب بين أبناء الشعب الواحد المنامة في 27 مايو / بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظ الجنوبية بزيارة الى مجالس عسكر وجو وذلك ضمن تواصل سموه بالمواطنين خلال الشهر الفضيل.







وفي اللقاء هنأ سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أهالي عسكر وجو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك منوهاً سموه بفضائل شهر رمضان التي يستمد منها الخصال العظيمة سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مملكة البحرين باليمن و البركات.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المجالس تجسد أروع معاني التواصل والتقارب بين أبناء الشعب الواحد وانها امتداد لعادات الاباء والاجداد الذين ورثنا منهم عاداتنا وقيمنا مؤكداً سموه حرص المحافظة الجنوبية على الالتقاء بأهالي المحافظة في شهر رمضان المبارك من خلال الزيارات المباشرة والمتواصلة معهم، مشيراً سموه بأن المحافظة الجنوبية تعمل بكل ما في وسعها للاستماع الى آرائهم وتطلعات الأهالي وتلبية احتياجاتهم والتواجد معهم في جميع المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية مشيداً سموه بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الزيارات في تعزيز أواصر الترابط والتلاحم بين مختلف شرائح المجتمع خلال هذا الشهر الكريم.



من جانبهم عبر اهالي عسكر وجو عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على زيارة سموه الكريمة وعلى تواصل سموه الدائم والمستمر مع الاهالي في جميع المناسبات مشيدين بدعم سموه لمسيرة البناء والتقدم في المحافظة الجنوبية معبرين عن اعتزازهم بهذه الزيارات التي تبرز أسمى سمات الوصل والقربي وتؤكد على عمق العلاقة بين قيادة جلالة الملك المفدى والشعب.



ح ب/م.ح.



بنا 1637 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/27 - 44 : 07 PM