ينظمهما مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز: انطلاق ورشتين تدريبيتين متوازيتين للإعلاميين والمتحدثين الرسميين حول أهداف التنمية المستدامة المنامة في 27 مايو / بنا / ينظم مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز على مدى أربعة ايام و بمشاركة ٢٠ جهة حكومية و٢٠ اعلامي محلي واقليمي، ورشتي عمل متوازيتين بعنوان "تأهيل المتحدثين الحكوميين عن التنمية المستدامة" وأخرى بعنوان "تدريب الإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة" في إطار مساعي المركز لتهيئة الأجواء المرادفة لجهود إعداد التقرير الوطني الطوعي الخاص بأهداف التنمية المستدامة، والذي سيقدم بمنتدى سياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة في شهر يوليو المقبل بنيويورك.



ويأتي عقد هاتين الورشتين كأحد مبادرات خطة الاتصال التي أعدها المركز والمتعلقة بإعداد وتقديم مملكة البحرين للتقرير الوطني الطوعي الأول حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.



وتهدف هاتين الورشتين إلى التطوير المهني لدى القائمين على الاتصال والإعلام وبناء قدرات جديدة لديهم بغية تحقيق درجات أعلى من التناغم في الخطاب الإعلامي الحكومي من جهة، وتمكين المعنيين بالإعلام من أدوات التعبير الموضوعي عن واقع أهداف التنمية المستدامة بمملكة البحرين على المستويين المحلي والدولي من جهة أخرى.



كما تشهد هاتين الورشتين باكورة للتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، بما لها من تاريخ طويل وخبرة كبيرة في مجال الاتصال والتواصل حول أهداف التنمية المستدامة والقضايا المرتبطة بها، إلى جانب التعاون المستمر مع شركاء استراتيجيين كأجهزة الأمم المتحدة المختلفة بأنواعها وتخصصاتها وبالأخص المتواجدة على أرض مملكة البحرين.



ويقوم خبراء ومدربون محترفون من مؤسسة تومسون رويترز بتأهيل عدد من المتحدثين الحكوميين المعنيين بأهداف التنمية المستدامة وعدد آخر من الكوادر الإعلامية الوطنية، في إطار اعداد كوكبة من الكفاءات الوطنية القادرة على ابراز ما قامت به المملكة في هذا المجال، وتحقيقا لتناغم الخطاب الحكومي، بما يعبر عن واقع إنجازات مملكة البحرين بموضوعية على المستويين المحلي والدولي، وإيصال المعلومة للمتلقي من خلال رسائل اتصال ذات أثر فعال، والتعاطي مع كل الأطروحات غير الدقيقة كل في مجاله بما يمنح الاستباقية في الاتصال والجاهزية للتعامل مع الحالات المفاجأة.



وأكد الدكتور محمد بهزاد، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، خلال كلمته الافتتاحية، على الخطوات الثابتة لمملكة البحرين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بفضل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله تعالى، وذلك قبل وضع خطة التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة في عام 2015م، حيث تجسدت ملامحها بشكل واضح تحديدا من خلال ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ثم الرؤية الاقتصادية 2030، وما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة هو تأكيد على الدعم الذي تحظى به المؤسسات والأفراد من قبل الحكومة الموقرة ممثلة في توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لجميع المتطلبات و المستجدات في هذا المجال. مشيرا ان رؤية البحرين 2030 قائمة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وهذه الثلاث مبادئ متضمنة في اهداف التنمية المستدامة 2030 مؤكدا ان لدى المملكة خبرات مستدامة وقصص نجاح يحتذى بها استبقت اعتماد اجندة التنمية المستدامة 2030 من قبل الامم المتحدة في عام 2015.



وأضاف الرئيس التنفيذي "بأننا مؤمنون بأن تكامل القطاعين الحكومي والإعلامي في تناول القضايا التنموية عمل وطني مشترك من شأنه اظهار الصورة الحقيقية للخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال اهداف التنمية المستدامة، وإن الشراكة بين هذين القطاعين متأصلة على ثوابت وطنية وإننا بحاجة اليوم الى تفعيل هذه الشراكة من خلال خطوات مشتركة تتقاطع فيها غاياتنا جميعا."



واختتم الدكتور بهزاد بالقول "إن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تعميق مظاهر التنمية المستدامة"، متمنيا أن تحقق هاتين الورشتين الأهداف التي أقيمت من أجلها، وأن تحدث فارقا في منهجية التعاطي مع أهداف التنمية المستدامة، وأن تضع اللبنات الأولى والأساسية لكوكبة متمكنة من المتحدثين الحكوميين في هذا المجال لنشر الوعي والمعرفة بإنجازات البحرين في التنمية المستدامة.



وتجدر الإشارة إلى قيام مملكة البحرين بخطوات مبكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات الحكومية، والتي أولت إليها متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، وتقوم اللجنة الوطنية للمعلومات بدور ملموس في هذا الشأن، فاستنادا لعملها، تم إدراج 78% من غايات أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج عمل الحكومة (2015-2018).





م.ح.



بنا 1559 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/27 - 36 : 07 PM