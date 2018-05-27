سمو رئيس الوزراء: السعودية قوة اقتصادية كبرى تعاظم وجودها وتأثيرها في المشهد الاقتصادي العالمي المنامة في 27 مايو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن المملكة العربية السعودية الشقيقة قوة اقتصادية كبرى، تعاظم وجودها وتأثيرها اليوم في المشهد الاقتصادي العالمي بفضل الإجراءات التي اتخذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمبادرات التي يتبناها والتي حفظت الاقتصاد السعودي وجعلته يتجاوز التحديات ويحولها لفرص نمو وتطور، لتصل المملكة الشقيقة اليوم إلى أعلى مراتب النهضة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لعدد من المسؤولين بالمملكة، حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والجهود الحكومية المبذولة لضمان حصول المواطن على أفضل مستويات العيش وسط بيئة مكتملة الخدمات وآمنة مستقرة.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية استمرار اليقظة والحذر من محاولات زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على المسار التنموي المتصاعد في التطور وفي بلوغ أهدافه من أجل نهضة الوطن وازدهار المواطن، لافتا سموه الى أن مملكة البحرين لن تسمح بأية تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية أو استغلال من لا يريد الخير للوطن لبلوغ أهداف الشر، فلا تساهل مع من يُريد أن يؤثر على استقرارنا.



ن.ع/ع ع



بنا 1253 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/27 - 00 : 04 PM