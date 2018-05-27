الجامعة الملكية للبنات تحصل على جائزة "اندرو هيسكل" العالمية في مجال الإبتكار في التعليم الدولي

نيويورك في 27 مايو / بنا / توجت مساعي الجامعة الملكية للبنات في مبادراتها وتعاوناتها الدولية مع جامعة "ويست فيرجينيا" الأمريكية بحصولها على جائزة "اندرو هيسكل" العالمية في مجال الإبتكار في التعليم الدولي لعام 2018 والتي يمنحها المعهد الدولي للتعليم بالولايات المتحدة الأميركية.



ويأتي هذا التكريم للجامعة الملكية للبنات كاعتراف وتقدير لجهود الشراكة الدولية الاستراتيجية والشاملة والمبتكرة التي تبذلها الجامعة في إطار سعيها لتنفيذ رؤيتها القائمة على توفير أعلى معايير الجودة في التعليم العالي وريادة المرأة عبر التخصصات التي تدرسها في الجامعة وتعاوناتها الدولية.



وقد تسلم الجائزة رئيس الجامعة الملكية للبنات، وكذلك الدكتور كوردن جي رئيس جامعة ويست فيرجينيا الأميركية من رئيس المعهد الدولي للتعليم الدكتور آلان غودمان في مقر المعهد بنيويورك، حيث عبرا عن امتنانهما وتقديرهما لهذا التكريم بقولهما "نعتز بهذا التكريم من قبل معهد عالمي مرموق مثل المعهد الدولي للتعليم، وان الجامعة الملكية للبنات لا تأل جهدا في توفير كافة الفرص لتعليم وتوجيه طالباتها بما يواكب حركة التقدم في التعليم في الأوساط العالمية".



وأضاف "تاتي شراكتنا مع جامعة ويست فيرجينيا الأميركية بعد ان حصلت الجامعة الملكية للبنات على موافقة مجلس التعليم العالي لتجديد اتفاقية الشراكة مع جامعة ويست فيرجينيا الأميركية خلال العام 2015 كخير مثال لهذه الجهود. ولذلك نغتنم هذه الفرصة لنبارك لمملكة البحرين على هذه الجائزة العالمية التي تضاف إلى قائمة الإنجازات في مجال التعليم العالي الذي تحرص عليه المملكة، ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع العاملين بالجامعة الملكية للبنات ولطالباتها وجامعة ويست فيرجينيا على جهودهم والعمل الجماعي لتحقيق هذا الإنجاز الهام".



الجدير بالذكر أن جائزة اندرو هيسكل من الجوائز المرموقة التي يمنحها معهد التعليم الدولي سنويا لتكريم ابرز المبادرات التي يتم تنفيذها في التعليم العالي الدولي للجامعات والكليات الأعضاء ولدعم مساعيهم ودورهم الهام في التعليم الدولي.



ع إ ح/ع ع



بنا 1219 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/27 - 26 : 03 PM