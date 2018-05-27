وزير التربية والتعليم يكرم الفريق الإعلامي المشرف على مواقع التواصل الاجتماعي

المنامة في 27 مايو / بنا / بمناسبة وصول عدد متابعي موقع انستغرام التابع لوزارة التربية والتعليم إلى 100 ألف متابع، استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الفريق الإعلامي المشرف على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.



وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الفريق خلال الفترة الماضية لتفعيل موقع انستغرام الوزارة كمحطة رئيسية للتواصل بين الوزارة وجمهور المتابعين، حيث شكّل هذا الموقع فرصةً للتعريف بأنشطة الوزارة وجهودها التطويرية وخدماتها المقدمة للمواطنين في المجال التعليمي، وجهود المدارس المتميزة في الأنشطة المدرسية، متمنياً للفريق المزيد من التوفيق والنجاح.



الجدير بالذكر أن عدد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة قد ازداد في الفترة الماضية، حيث بلغ عدد متابعي موقع تويتر 27300 متابع، فيما بلغ عدد المشاهدات لقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة 147570 مشاهدة، إضافةً إلى 3205 متابعين للفيس بوك.



خ.ب/م خ/ع ع



بنا 1210 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/27 - 15 : 03 PM