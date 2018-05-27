بلدية الجنوبية تعقد اجتماعاً تنسيقيا مشتركا مع شركة "أوربيزر" للنظافة

المنامة في 27 مايو/ بنا / عقدت بلدية المنطقة الجنوبية اجتماعاً مع شركة "أوربيزر" للنظافة، بحضور مدير عام البلدية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، ونائب رئيس شركة النظافة أحمد الخان والمدير العام لشركة لويس دي كامبا، حيث تم بحث سير أعمال النظافة في مختلف المناطق التابعة للمحافظة الجنوبية.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق بين الجانبين على زيادة أعداد الحاويات المخصصة للتخلص من أكياس القمامة، وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والطرقات الرئيسية، وزيادة عدد عمال الكنس والنظافة في مختلف المناطق، للحفاظ على معدلات النظافة في أعلى مستوياتها وتحقيق رضا المواطنين والمقيمين في هذا الجانب.



واستعرض مدير عام بلدية الجنوبية مع الشركة خطة العمل لشهر رمضان المبارك والآلية المتبعة لإزالة المخلفات بشكل يومي في جميع المناطق، حيث أثنى على جهود شركة النظافة وتعاونها المستمر مع البلدية للحفاظ النظافة العامة وتلقي الملاحظات والتعامل معها بشكل فوري وسريع.



كما تم آخر استعراض الخطة التوعوية بشكل عام، وخطة التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي القادم.



وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات التنسيقية لمتابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع والتعامل مع أية مستجدات في الوقت المناسب.



ع إ ح/ع ع



بنا 1208 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/27 - 13 : 03 PM