سمو الشيخ سلمان نجل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يرعى حفل محافظة المحرق لتكريم رواد العمل الوطني

المنامة في 27 مايو / بنا / برعاية كريمة من سمو الشيخ سلمان نجل سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى تشهد محافظة المحرق حفل تكريم رواد العمل الوطني الذي تقيمه المحافظة للعام الثاني عشر.



حيث صرح محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي أن المحافظة وأهاليها سيتشرفون بهذه الرعاية الكريمة من سموه، مؤكدا أن المحرق ومن خلال هذه الزيارات تعبر عن مكنونها من حب وولاء لقيادة جلالة الملك المفدى.



وأكد المحافظ أن تكريم رواد العمل الوطني من قبل حفيد جلالة الملك المفدى يعتبر وساما على صدور المكرمين، وحافزاً لرواد العمل التطوعي الذين تعتز بهم المملكة بوجه عام والمحافظة بوجه خاص، وأشار المحافظ في تصريحه بأن كبار رجالات ووجهاء المحرق من مختلف مدنها وقراها سيكونون في استقبال سمو الشيخ سلمان نجل سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى غدا الإثنين الثاني عشر من شهر رمضان المبارك.



ع إ ح/خ.س



بنا 1203 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/27 - 10 : 03 PM