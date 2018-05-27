مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني يطلق خطته التدريبية لـ 2018 بالتعاون مع مكتب المفتش العام المنامة في 27 مايو / بنا / أعلن مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني، عن إطلاق خطته التدريبية لعام 2018 بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفتش العام، وفقاً لأعلى المعايير الحقوقية، متضمناً مجموعة من المحاضرات وورش العمل ودورات خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار حقوق الإنسان والحريات، مستهدفا منتسبي جهاز الأمن الوطني.

وأشاد سعادة المفتش العام محمد راشد الرميحي بالخطة التدريبية، مؤكداً أنها جاءت شاملة لكافة جوانب حقوق الإنسان، وبالاستعانة بالجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ارتكزت في مجملها على الآليات الوطنية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او الإنسانية أو المعنية والبروتوكول الاختياري.



وأثنى المفتش العام بالدور الذي يقوم به مكتب المعايير المهنية تنفيذاً للاستراتيجية العامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي جهاز الأمن الوطني، وفقاً للآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



ع ع



بنا 1111 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/27 - 22 : 02 PM