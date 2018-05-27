الوزير ميرزا يستقبل الدكتور جاسم حاجي ويتسلم كتابه الجديد في "الثقافة المؤسسية" المنامة في 27 مايو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور جاسم حاجي الباحث البحريني في شئون الثقافة المؤسسية والاقتصادية والتكنولوجية، الذي قدم للوزير نسخه من كتابه الجديد بعنوان "دروس في الثقافة المؤسسية"، حيث يحتوي الكتاب على دروس في الثقافة المؤسسية حول التعامل مع الثقافات المحلية في الشركات، ويقدم مفهوماً واضحاً حول هذه الثقافة باعتبارها هوية للشركة وطريقة حياة لها، من خلال السلوكيات اليومية للموظفين وتفاعلهم في الداخل والخارج.



وفي هذا الصدد أشاد الدكتور ميرزا بجهود الدكتور جاسم حاجي في اعداد هذا الكتاب متمنياً له كل التوفيق والسداد.

بدوره أعرب الدكتور حاجي عن شكره الجزيل للوزير على حفاوة الاستقبال وتقديمة كافة سبل الدعم للباحثين والمؤلفين البحرينيين.









ن.ع/خ.س



بنا 1109 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/27 - 15 : 02 PM