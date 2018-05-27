رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل سفير السودان الشقيقة المنامة في 27 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة بمكتبه بمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري اليوم سفير الجمهورية ‏السودانية الشقيقة إبراهيم محمد الحسن.

وأشاد معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية السودانية الشقيقة وما وصلت إليه من مستوى متقدم على كافة الأصعدة والمجالات بفضل حرص القيادتين على تحقيق كل ما يلبي التطلعات ويعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. متمنياً للسفير السوداني كل النجاح والتوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسي في المملكة.

من جهته أعرب سفير الجمهورية السودانية الشقيقة عن شكره وتقديره لمعاليه على حسن استقباله وترحيبه، مؤكداً على تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.





ن.ع/خ.س



بنا 1107 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/27 - 16 : 02 PM