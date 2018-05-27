الجيش اليمني يفرض سيطرته على مناطق جديدة غربي محافظة ‏تعز عدن في 27 مايو/ بنا / اعلنت وحدات من الجيش اليمني، فرض سيطرتها على ‏مناطق جديدة في محافظة تعز، عقب معارك ‏عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران.‏



وقال مصدر عسكري يمني، نقلا عن الموقع الرسمي للجيش اليمني إن قوات الجيش ‏استعادت ‏تلة دار قاسم وقرية الحجر في عزلة ‏العبدله ‏بمديرية مقبنة الواقعة بغربي مركز ‏المحافظة.‏



وأكد المصدر، أن عزلة العبدلة أصبحت ‏بالكامل ‏تحت سيطرة قوات الجيش ، وأن ‏قوات ‏الجيش قطعت طريق إمداد لميليشيا الحوثي المؤدي ‏إلى ‏جبل العويد ، وان المعارك كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.



خ.س



بنا 1055 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/27 - 00 : 02 PM