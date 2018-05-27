الجيش اليمني يفرض سيطرته على مناطق جديدة غربي محافظة ‏تعز

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2018/05/27 - 00 : 02 PM
عدن في 27 مايو/ بنا / اعلنت وحدات من الجيش اليمني، فرض سيطرتها على مناطق جديدة في محافظة تعز، عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، نقلا عن الموقع الرسمي للجيش اليمني إن قوات الجيش استعادت تلة دار قاسم وقرية الحجر في عزلة العبدله بمديرية مقبنة الواقعة بغربي مركز المحافظة.
وأكد المصدر، أن عزلة العبدلة أصبحت بالكامل تحت سيطرة قوات الجيش ، وأن قوات الجيش قطعت طريق إمداد لميليشيا الحوثي المؤدي إلى جبل العويد ، وان المعارك كبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.
خ.س
بنا 1055 جمت 27/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/27 - 00 : 02 PM