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صدور قانون عن جلالة الملك المفدى بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا
2018/05/27 - 59 : 01 PM

المنامة في 27 مايو / بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم (20) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه :


-المادة الأولى :
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ 2 مايو 2017 والمرافقة لهذا القانون.

-المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


خ.ب/خ.س

بنا 1054 جمت 27/05/2018


عدد القراءات : 64         اخر تحديث : 2018/05/27 - 37 : 02 PM
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