خلال اجتماع مجلس الأمناء برئاسة الرميحي.. "التنمية السياسية" يستعرض ما تم تنفيذه في النصف الأول من 2018 ويستعد للبرامج القادمة المنامة في 27 مايو / بنا / عقد مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية اجتماعه الدوري برئاسة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس الأمناء.

وقدم القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد السيد أنور أحمد استعراض وتقييم أعمال المعهد وإنجازاته خلال النصف الأول من العام الجاري، وما قدمه من برامج وفعاليات وأثرها في تحقيق أهداف المعهد وتطلعاته.

كما اطلع مجلس الأمناء على الخطط والبرامج القادمة لعام 2018م.



وخلال الاجتماع أثنى الرميحي على ما قدمه المعهد من فعاليات متنوعة، والتي وجهت إلى مختلف فئات المجتمع؛ بهدف تنمية الوعي السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي الذي أرساه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه.



ودعا الرميحي إلى تكثيف جهود المعهد خلال المرحلة المقبلة في تعزيز الجوانب التوعوية بمبادئ وثقافة الممارسة الديمقراطية السليمة.



ل.ب/ع ع



بنا 1053 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/27 - 57 : 01 PM