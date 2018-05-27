وزارة الدفاع الروسية: مقتل 4 مستشارين عسكريين روس واصابة 3 في هجوم بدير الزور موسكو في 27 مايو/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 مستشارين عسكريين روس وإصابة 3 آخرين في محافظة دير الزور نتيجة استهدافهم من قبل مجموعات مسلحة، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.



وأوضحت الوزارة أن المستشارين العسكرين الروس كانوا موجودين في نقطة للجيش السوري، أثناء استهدافها من قبل عدة مجموعات مسلحة، مضيفة أن العسكرين الروس ساعدوا الجيش السوري في صدّ الهجوم والقضاء على 43 مسلحا، وتدمير 6 سيارات مجهزة بأسلحة ثقيلة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مستشارين اثنين قتلا في المكان، واثنين اخرين بعد وصولهما المستشفى واصيب ثلاثة اخرون.



و.ش/خ.س



بنا 1015 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/27 - 18 : 01 PM