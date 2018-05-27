الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم 20 منزلا في قرية العقبة شرق طوباس طوباس في 27 مايو/ بنا / أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بهدم 20 منزلا، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان، بحجة عدم الترخيص.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق ،"إن الاحتلال أقر بهدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الشهور الستة الماضية، وغير المأهولة حتى اللحظة"، موضحا أن المهلة التي أقرتها "الادارة المدنية الإسرائيلية" هي 60 يوما.



وأوضح أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، مشيرا إلى أن "الادارة المدنية" تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".





م خ/خ.س



بنا 0816 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/27 - 21 : 11 AM