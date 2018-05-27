استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر جراء قصف مدفعي اسرائيلي لموقع شرق رفح غزة في 27 مايو/ بنا / استشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب آخر بجروح خطيرة في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم بعدة قذائف على مواقع وأراضي زراعية بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على الأقل صوب موقع قرب معبر "صوفا" بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الشابين حسين سمير العمور(25عاما)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28عاما)، إضافة إلى تدمير الموقع بالكامل.

وأشارت إلى أن دوي انفجارات شرق رفح وخان يونس، تبين أنه ناجم عن تفجير عبوات مزروعة قرب السياج الحدودي، لدى مرور دوريات عسكرية إسرائيلية، أعقبه إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب الموقع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفتين موقعا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وألحقت به أضراراَ جسيمة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين القاطنين بالقرب من المكان.

وكان الطيران الحربي قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس، بستة صواريخ، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وألحق دماراً بهما، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على اختراق مجموعة من الشبان للسياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإشعالهم النيران في نقاط عسكرية لقناصة الاحتلال.

من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم اربعة فلسطينيين من القدس المحتلة.

يشار الى ان أجهزة أمن الاحتلال الاسرائيلي شنت، فجر اليوم حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس تخللها حملات تفتيش استفزازية وتخريب واتلاف ممتلكات وترهيب وترويع النساء والأطفال.





م خ/خ.س



بنا 0701 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/27 - 08 : 10 AM