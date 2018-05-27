مقتل جنديين على الاقل واصابة اخرين في هجوم انتحاري في هلمند قندهار في 27 مايو/ بنا / قتل جنديان افغانيان على الاقل في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شنته حركة طالبان في ولاية هلمند.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند جنوبي البلاد، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع وأن أربعة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع اليوم في مديرية ناد علي. مشيرا إلى أن دوي الانفجار الكبير أمكن سماعه من بعيد.

وقد تبنت حركة طالبان، التي تسيطر على عدة مناطق في هلمند، المسؤولية عن الهجوم.





خ.س



بنا 0659 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/27 - 07 : 10 AM