زوارق الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس غزة في 27 مايو/ بنا / استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء امس ، قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان زوارق الاحتلال الحربية، فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس، دون ان يبلغ عن اصابات.



وكان الطيران الحربي الاسرائيلي شن في ساعة متأخرة من مساء امس عدة غارات على موقعين وسط قطاع غزة وغرب مدينة رفح جنوب القطاع ، احدثت اضرارا مادية جسيمة.



خ.س



بنا 0558 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/27 - 23 : 10 AM