السعودية تعلن انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية "مكونو" على المملكة جدة في 27 مايو/ بنا /أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية الدكتور خليل بن مصلح الثقفي انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية "مكونو" على المملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الثقفي قوله إن الفرصة قائمة للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق المتأثرة التي قد تستمر حتى الاثنين المقبل".



وأعلن الثقفي عن نجاح غرفة الطوارئ المعنية بمتابعة الحالة مع الجهات الحكومية التي تتعامل ميدانياً مع الظواهر الجوية وتنسق مع الهيئة بشكل مباشر.



واشار إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم وتطوير أعمالها بما يكفل تحقيق أعلى درجات الدقة في معلومات الطقس، الذي ظهر بشكل واضح من خلال متابعة إعصار "مكونو".







و.ش



بنا 0527 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/27 - 42 : 08 AM