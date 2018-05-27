ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية تعلن حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة المدارية "ألبرتو" غدا واشنطن في 27 مايو/ بنا / قالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة ان العاصفة "ألبرتو" شبه المدارية بدأت تتجه شمالا صوب ساحل الخليج الامريكي على مشارف ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي.

وتوقعت الهيئة ازدياد قوة العاصفة "ألبرتو" حيث تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة في ساحل الخليج الشمالي لدى اقترابها منه يوم غد الاثنين.



وقالت الهيئة إن العاصفة "ألبرتو" تتحرك شمالا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تكتسب قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.

وقال حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت إن كل مقاطعات الولاية صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.



كما أعلن حاكما ألاباما ومسيسبي أيضا حالة الطوارئ، محذرين من خطر حدوث فيضانات في المناطق الساحلية والداخلية نتيجة الأمطار الناجمة عن العاصفة.

واكد المركز القومي الأمريكي للأعاصير امس إنه تم تحديد موقع العاصفة على بعد نحو 153 كيلومترا شمالي الطرف الغربي لكوبا غربي كي وست بولاية فلوريدا.











و.ش



بنا 0513 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/27 - 16 : 08 AM