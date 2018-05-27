مقتل 22 شخصا خلال اشتباكات بين مسلحين والجيش الكاميروني ياوندي في 27 مايو/ بنا / قتل نحو 22 شخصا خلال اشتباكات بين الجيش الكاميروني ومجموعة من المسلحين في الإقليم الشمالي الغربي في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الكولونيل ديدييه بادجيك، إنه "بناء على إخبارية تم رصد مجموعة إرهابية في مينكا" وقد تدخل الجيش "لمحاصرة الفندق" حيث كان أفراد هذه المجموعة موجودين.

وأضاف أن شخصا أبلغ المجموعة داخل الفندق بوصول قوة من الجيش مما أتاح الوقت لأفرادها للاستعداد والاشتباك مع الجيش، مضيفا أن الجيش ضبط "العديد من قطع السلاح والذخيرة".





و.ش



بنا 0457 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/27 - 33 : 08 AM