مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/27 - 51 : 07 AM
المنامة في 27 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو رئيس الوزراء: قرارات ترامب انقذت أمن المنطقة.
/سمو ولي العهد: استمرار التطوير بأسس تستوعب التحديات.
/سمو ولي العهد: البحرين أكدت في محطات عديدة موقفها الثابت من أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.
/قرينة عاهل البلاد تنيب سمو الشيخة نيلة لحضور حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمدرسة الشيخة حصة للبنات.
/الشيخ ناصر بن حمد يرعى تخرج الفوج الـ«24» في مدرسة البيان.
/وزير الخارجية يشيد بالتطور المستمر للعلاقات البحرينية الأمريكية.
/وزير الإعلام: البحرين غنية بثروتها البشرية وبمواهبها الإعلامية.
/وزير العمل يرعى ختام «فعاليات أسبوع الأصم العربي».
/محمد المطوع: الحكومة مستمرة في توجيه الدعم للمواطنين.
/هدى فخرو: توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان الى 5 مسارات.
/الغرفة: الاعلان عن مشاريع كبرى الاسبوع المقبل.
/وكيل الزراعة: اطلاق "السياحة الزراعية" في سبتمبر.
/وزارة الإعلام تـنـعى الإعـلامي الكبير الأستاذ عبدالعزيز الخاجة.
/«الشورى» يخصص جلسته لمناقشة مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية».
/«البلديات» ترصد 2.4 مليون دينار لمشروع تنمية المدن والقرى لعامي 2018-2019.
/لتسهيل الحركة التجارية الجمارك تتعاقد على ماسحات ضوئية للحاويات.
بومبيو: واشنطن عازمة على مواجهة العبث الايراني.
/احباط هجوم بطائرة بدون طيار باتجاه "ابها".
/الناطق باسم "تحالف الشرعية": ايران تنشر الفوضى على حدود السعودية.
/السعودية تعلن انتهاء الحالة الحرجة لإعصار «مكونو».
/معارضو ماكرون في الشارع في جميع أنحاء فرنسا.
/لقاء مفاجئ بين رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي.
/مـصـدر عـراقـي: قـاسـم سليماني يرضخ لرغبة مرجعية النجف باختيار العبادي رئـيـسا للـحـكـومـة العراقية القادمة.
و.ش
بنا 0441 جمت 27/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/27 - 51 : 07 AM