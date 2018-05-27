مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 27 مايو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/سمو رئيس الوزراء: قرارات ترامب انقذت أمن المنطقة.

/سمو ولي العهد: استمرار التطوير بأسس تستوعب التحديات.

/سمو ولي العهد: البحرين أكدت في محطات عديدة موقفها الثابت من أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

/قرينة عاهل البلاد تنيب سمو الشيخة نيلة لحضور حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمدرسة الشيخة حصة للبنات.

/الشيخ ناصر بن حمد يرعى تخرج الفوج الـ«24» في مدرسة البيان.

/وزير الخارجية يشيد بالتطور المستمر للعلاقات البحرينية الأمريكية.

/وزير الإعلام: البحرين غنية بثروتها البشرية وبمواهبها الإعلامية.

/وزير العمل يرعى ختام «فعاليات أسبوع الأصم العربي».

/محمد المطوع: الحكومة مستمرة في توجيه الدعم للمواطنين.

/هدى فخرو: توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان الى 5 مسارات.

/الغرفة: الاعلان عن مشاريع كبرى الاسبوع المقبل.

/وكيل الزراعة: اطلاق "السياحة الزراعية" في سبتمبر.

/وزارة الإعلام تـنـعى الإعـلامي الكبير الأستاذ عبدالعزيز الخاجة.

/«الشورى» يخصص جلسته لمناقشة مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية».

/«البلديات» ترصد 2.4 مليون دينار لمشروع تنمية المدن والقرى لعامي 2018-2019.

/لتسهيل الحركة التجارية الجمارك تتعاقد على ماسحات ضوئية للحاويات.

بومبيو: واشنطن عازمة على مواجهة العبث الايراني.

/احباط هجوم بطائرة بدون طيار باتجاه "ابها".

/الناطق باسم "تحالف الشرعية": ايران تنشر الفوضى على حدود السعودية.

/السعودية تعلن انتهاء الحالة الحرجة لإعصار «مكونو».

/معارضو ماكرون في الشارع في جميع أنحاء فرنسا.

/لقاء مفاجئ بين رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي.

/مـصـدر عـراقـي: قـاسـم سليماني يرضخ لرغبة مرجعية النجف باختيار العبادي رئـيـسا للـحـكـومـة العراقية القادمة.



و.ش



بنا 0441 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/27 - 51 : 07 AM