جمعية فزعة شباب تدشن حملة «رمضان أمان» المنامة في 27 مايو/بنا/ دشنت جمعية فزعة شباب مساء أمس رسميا حملة «رمضان أمان» بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بحضور سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي مستشار حكومة إمارة عجمان للشؤون البيئية رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الإماراتية والشيخ خالد بن حمد بن أحمد الرئيس الفخري لجمعية فزعة شباب والعقيد خالد عبدالحكيم الشنو رئيس الاتحاد العسكري الدولي من الإدارة العامة للمرور، ورئيس مجلس بلدي الشمالية محمد خليفة بوحمود والفنانان البحرينيان علي الغرير وجمعان الرويعي .



انطلقت الحملة المكونة من 30 متطوعا ومتطوعة يمثلون 10 جمعيات شبابية وفرق من تقاطع أم الحصم كإحدى النقاط التي يتم التوزيع من خلالها قبل الإفطار ب 10 دقائق، حيث يتم توزيع 1500 وجبة يوميا وسوف تستمر الحملة إلى 20 رمضان ليصبح إجمالي عدد الوجبات التي يتم توزيعها 30 ألف وجبة خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان الكريم.



وعبر محافظ العاصمة عن فخره واعتزازه بأن يشارك مع الشيخ الدكتور النعيمي بهذه الحملة التي تشمل 7 دول، معبرا عن سعادته بحماس الشباب للمشاركة في حملة (رمضان أمان) ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، لافتا إلى أهمية مثل تلك الحملات للتوعية بأهمية السير بالسرعة العادية عند اقتراب وقت الإفطار تجنبا لوقوع حوادث.



وقال الدكتور الشيخ عبدالعزيز النعيمي : تم تدشين حملة (رمضان أمان) في مملكة البحرين العام الماضي، وهذا العام هناك تفاعل كبير من المتطوعين والمسؤولين والشركاء، وفكرتها تقديم علبة بسيطة تحتوي على تصبيرة وقارورتي ماء ولبن وتمر، وهي على بساطتها يقف خلفها جنود من الإحسان والخير، وتشمل الحملة 26 ألف متطوع ومليون علبة توزع في 7 دول، ونأمل في زيادتها مستقبلا، وهذا العمل ليس فقط تطوعيا, ولكنه خدمة للوطن وانسجام وألفة وتواصل مع المجتمع، كما يتعلم منها الشباب مجموعة قيم أساسها الأدب في التعامل مع فئات المجتمع والاحترام من خلال ربط حزام امان السيارة وعدم القيادة بسرعة، مشيرا إلى أن الشيوخ والوزراء والمسؤولين الكبار في دولة الإمارات يحرصون على النزول إلى أرض الواقع لمتابعة هذه الحملات التطوعية، رافعا أسمى آيات الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة وشعبها على دعمهم هذه الحملة.



جدير بالذكر أن الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي هو صاحب فكرة حملة «رمضان أمان» التي تم تدشينها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سبع سنوات، وتشارك فيها الآن دول الخليج بالإضافة إلى الأردن والبوسنة، حيث يحرص على زيارة كل الدول التي تشارك في الحملة لحضور الافتتاح الرسمي لكل منها.



وبمناسبة الافتتاح الرسمي للحملة أشاد جاسم المريسي رئيس مجلس إدارة جمعية فزعة شباب بدعم سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة و سمو الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي للحملة وحضورهما حفل التدشين مما يعد دعما كبيرا للشباب.



س.ي



بنا 0302 جمت 27/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/27 - 06 : 06 AM