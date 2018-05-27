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الرئيس الامريكي يؤكد ان الأمور تسير بشكل جيد تجاه انعقاد القمة مع كيم جونغ في موعدها
2018/05/27 - 41 : 04 AM
واشنطن وسيول في 27 مايو/بنا/ أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الامور تسير بشكل جيد جدا تجاه انعقاد القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة في 12 يونيو القادم .
وقال ترامب خلال لقائه في البيت الابيض معتقلا اميركيا افرجت عنه فنزويلا في وقت سابق " ان الامور تسير جيدا جدا.. نتطلع الى 12 يونيو في سنغافورة .. الامر لم يتغير".

من ناحيته قال الرئيس الكوري الجنوبي (مون جي ان) إن واشنطن وبيونج يانج ستعقدان محادثات عملية قريبا في قمة الـ 12 يونيو التي كانت قد الغيت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

س.ي

بنا 0136 جمت 27/05/2018


عدد القراءات : 11         اخر تحديث : 2018/05/27 - 41 : 04 AM
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