مقتل 16 حوثيا بايدي الجيش اليمني في البيضاء واستعادة مواقع استراتيجية في ‏مدينة الحديدة عدن في 27 مايو/بنا/قتل 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط البلاد.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن الميليشيا تكبدت خسائر في صفوفها ‏بمقتل 16 من عناصرها وجرح آخرين فيما لاذ الباقون ‏بالفرار وذلك في المواجهات التي وقعت في منطقة ‏الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحه ‏والقرحاء الصغيرة.



كما حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا ‏جديدا في جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏



وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة ‏بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على ‏منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي ‏والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر ‏فادحة في العتاد والأرواح .‏



وأضافت المصادر أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا ‏الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز ‏المحافظة.‏



وكانت القوات قد فرضت سيطرتها اول أمس الجمعة على ‏مفرق زبيد والفازة وسط انهيار كبير في صفوف ‏الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش ‏والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.



من ناحية اخرى عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قائدا جديدا ‏للمنطقة العسكرية الثالثة التي تنتشر قواتها في ‏محافظتي مأرب وشبوة ويقع مركز قيادتها في مدينة ‏مأرب.‏



وعين هادي بقرار رئاسي في المنصب فيصل علي قائد ‏حسن ، وترقيته إلى رتبه لواء، إلى جانب قيادته للواء ‏‏13.‏



وقضت المادة الثانية من القرار، بتعيين العميد الركن ‏عبدالله محمد علي معزب، أركان حرب لذات المنطقة.‏



وأصدر الرئيس هادي قرارا رئاسيا آخر، عين بموجبه ‏العميد الركن صالح مبارك محمد العامري، في منصب ‏أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة وتنتشر قواتها ‏في محافظات ذمار والبيضاء وصنعاء وإب.‏



س.ي



بنا 2356 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/27 - 59 : 02 AM