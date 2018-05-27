مقتل 16 حوثيا بايدي الجيش اليمني في البيضاء واستعادة مواقع استراتيجية في ‏مدينة الحديدة

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2018/05/27 - 59 : 02 AM
عدن في 27 مايو/بنا/قتل 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني إن الميليشيا تكبدت خسائر في صفوفها بمقتل 16 من عناصرها وجرح آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار وذلك في المواجهات التي وقعت في منطقة الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحه والقرحاء الصغيرة.
كما حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا جديدا في جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح .
وأضافت المصادر أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز المحافظة.
وكانت القوات قد فرضت سيطرتها اول أمس الجمعة على مفرق زبيد والفازة وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.
من ناحية اخرى عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الثالثة التي تنتشر قواتها في محافظتي مأرب وشبوة ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب.
وعين هادي بقرار رئاسي في المنصب فيصل علي قائد حسن ، وترقيته إلى رتبه لواء، إلى جانب قيادته للواء 13.
وقضت المادة الثانية من القرار، بتعيين العميد الركن عبدالله محمد علي معزب، أركان حرب لذات المنطقة.
وأصدر الرئيس هادي قرارا رئاسيا آخر، عين بموجبه العميد الركن صالح مبارك محمد العامري، في منصب أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة وتنتشر قواتها في محافظات ذمار والبيضاء وصنعاء وإب.
س.ي
بنا 2356 جمت 26/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/27 - 59 : 02 AM