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مقتل 16 حوثيا بايدي الجيش اليمني في البيضاء واستعادة مواقع استراتيجية في ‏مدينة الحديدة
2018/05/27 - 59 : 02 AM
عدن في 27 مايو/بنا/قتل 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط البلاد.‏
وقال مصدر عسكري يمني إن الميليشيا تكبدت خسائر في صفوفها ‏بمقتل 16 من عناصرها وجرح آخرين فيما لاذ الباقون ‏بالفرار وذلك في المواجهات التي وقعت في منطقة ‏الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحه ‏والقرحاء الصغيرة.

كما حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا ‏جديدا في جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة ‏بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من السيطرة على ‏منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعي ‏والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر ‏فادحة في العتاد والأرواح .‏

وأضافت المصادر أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا ‏الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز ‏المحافظة.‏

وكانت القوات قد فرضت سيطرتها اول أمس الجمعة على ‏مفرق زبيد والفازة وسط انهيار كبير في صفوف ‏الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش ‏والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.

من ناحية اخرى عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قائدا جديدا ‏للمنطقة العسكرية الثالثة التي تنتشر قواتها في ‏محافظتي مأرب وشبوة ويقع مركز قيادتها في مدينة ‏مأرب.‏

وعين هادي بقرار رئاسي في المنصب فيصل علي قائد ‏حسن ، وترقيته إلى رتبه لواء، إلى جانب قيادته للواء ‏‏13.‏

وقضت المادة الثانية من القرار، بتعيين العميد الركن ‏عبدالله محمد علي معزب، أركان حرب لذات المنطقة.‏

وأصدر الرئيس هادي قرارا رئاسيا آخر، عين بموجبه ‏العميد الركن صالح مبارك محمد العامري، في منصب ‏أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة وتنتشر قواتها ‏في محافظات ذمار والبيضاء وصنعاء وإب.‏

س.ي

بنا 2356 جمت 26/05/2018


عدد القراءات : 2         اخر تحديث : 2018/05/27 - 59 : 02 AM
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