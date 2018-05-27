رئيس كوريا الشمالية يعبر عن رغبته المؤكدة بعقد قمة مع الرئيس الامريكي سيول في 27 مايو/بنا/ أعلنت كوريا الشمالية ان زعيمها (كيم جونغ-اون) والرئيس الكوري الجنوبي (مون جاي-إن) تعهدا خلال قمتهما المفاجئة في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين بعقد لقاءات متكررة في المستقبل مؤكدة رغبة كيم الثابتة بعقد قمة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.





وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية إن الزعيمين اتفقا على الاجتماع بشكل متكرر في المستقبل واكدا على موقفهما ببذل جهود مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



واضافت ان رئيس كوريا الشمالية شكر نظيره الجنوبي على الجهود الكبيرة التي بذلها في سبيل القمة المقررة في 12 يونيو بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة معبرا عن رغبته الثابتة في انعقاد هذه القمة التاريخية.



س.ي



بنا 2232 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/27 - 38 : 01 AM