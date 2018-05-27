وزارة شؤون الإعلام تنعى الإعلامي عبد العزيز عبد الله الخاجة المنامة في 27 مايو/ بنا / تنعى وزارة شؤون الإعلام أحد الإعلاميين والصحفيين البحرينيين البارزين عبدالعزيز عبدالله الخاجة الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء والانجاز في المجال الصحفي والاعلامي.







وكان المرحوم قد انضم إلى أسرة وزارة الاعلام في فترة السبعينات وتولى رئاسة قسم الأخبار المحلية، وكان الفقيد رحمه الله يقوم بتغطية واعداد أخبار ومقابلات قيادة البلاد حفظها الله وفعاليات وأنشطة الدولة المختلفة.



كما كان رحمه الله يرافق قيادة البلاد في زياراتها الرسمية ومشاركاتها الخارجية في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية.

وكان الفقيد من الإعلاميين الملتزمين بأداء عملهم بكل جد واخلاص وتفان، وكان رحمه الله يتمتع بأخلاق عالية وتواضع جم وعلاقات طيبه مع جميع زملائه وكافة منسوبي الإعلام وكبار الصحفيين في المملكة، حيث كان مثالا للمثابرة والعطاء، ومحبا لجميع العاملين معه لذا كسب تبادل شعور المحبة مع كل من عرفه.



هذا ويتقدم منسوبو وزارة شؤون الاعلام بأحر التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

انا لله وانا إليه راجعون.



ع.ر/خ.أ



بنا 2111 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/27 - 16 : 12 AM