قرينة عاهل البلاد المفدى تنيب سمو الشيخة نيلة لحضور حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمدرسة الشيخة حصة للبنات المنامة في 26 مايو/بنا/ أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة حرم سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة نائبة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة البحرية لحفل تخريج الفوج الحادي العاشر من طالبات مدرسة الشيخة حصة للبنات من حملة الشهادة الثانوية دفعة 2018، وعددهن 35 طالبة بحضور أصحاب السمو وأولياء الأمور والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة.







وألقت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة كلمة خلال الحفل خاطبت خلالها الخريجات، وحثتهن على المبادرة والمثابرة والمسؤولية الاجتماعية، مشددة على دور الأهل والأقارب في مساندة تطلعات الأبناء وآمالهم وتوجيهها التوجيه الأمثل، متمنية لجميع الخريجات دوام التوفيق والنجاح.



وأشادت سمو الشيخة نيلة بجهود الهيئة التعليمية في مدرسة الشيخة حصة للبنات، واهتمامهم بتنمية مهارات القيادة والتفكير والتعلم مدى الحياة لدى جميع الطالبات في بيئة مدرسية آمنة وصحية، انطلاقاً من برامج تربوية عالمية ذات جودة عالية، بهدف تفعيل طاقات الطالبات، متمنية للخريجات استمرار مسيرة نجاحهن في مسيرتهن التعليمية، داعية إلى المزيد من الجد والاجتهاد في المراحل الدراسية المقبلة.



وبهذه المناسبة، قدم الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة مدرسة الشيخة حصة للبنات جزيل الشكر والامتنان لراعية الحفل، مثمناً في الوقت ذاته تشريف الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، ومشيداً بما توليه سموها من اهتمام بالطالبات والتعليم كمدخل اساسي للتنمية في مملكة البحرين، مشيرا إلى ما حققته مدرسة الشيخة حصة من انجازات اكاديمية وتربوية على المستوى المحلي والعالمي.



هذا وتفضلت سمو الشيخة نيلة بتوزيع الشهادات على الطالبات الخريجات، كما قام مجلس إدارة المدرسة بتكريم نائبة راعية الحفل سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، وتخلل الحفل العديد من الكلمات للخريجات.



ع.ر/خ.أ



بنا 2026 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/26 - 37 : 11 PM