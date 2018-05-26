وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بوفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور مملكة البحرين المنامة في 26 مايو/ بنا / اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مساء اليوم بوفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور مملكة البحرين حالياً برئاسة السيد داريل عيسى Darrell Issa، وذلك بحضور سعادة السيد جاستن سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، والآنسة ايمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.







وقد تم خلال الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتطورات التي تشهدها، والمساعي الحثيثة التي تبذلها قيادتي البلدين لتعزيزها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.



وفي هذا السياق استعرض الوزير المناخ الاقتصادي بمملكة البحرين والمبادرات العديدة التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية والتي جعلت من مملكة البحرين بيئة جاذبة للمشاريع العالمية المتنوعة التي أصبحت اليوم تتخذ منها موقعاً لأعمالها ومشاريعها في المنطقة.



وإلى ذلك أعرب الوزير عن إشادته بنمو العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص منها ذات الصلة بالشأن التجاري والاقتصادي والتي توجت بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما والتي كان لها بالغ الأثر في رفع معدلات التبادل التجاري بنسب كبيرة بين البلدين الصديقين.



ح ب/خ.أ



بنا 1829 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/05/26 - 35 : 09 PM