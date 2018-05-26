في لقاء مع وفد من الكونغرس..سمو ولي العهد: مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية المنامة في 26 مايو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.









وأشار سموه حفظه الله خلال لقائه بقصر الرفاع اليوم بحضور عدد من المسؤولين، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد داريل عيسى إلى "أن مملكة البحرين أكدت في محطات عديدة موقفها الثابت من أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، مشيدا سموه بجهود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز فرص السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة".



ونوه سموه إلى "أن مملكة البحرين تتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطويره نحو آفاق أوسع"، مضيفا سموه أن "مملكة البحرين تدعم كل الجهود الرامية نحو تحقيق الأمن في المنطقة وفي دول العالم، وأن المملكة حريصة كل الحرص على مواصلة جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن وزعزعة الاستقرار".





ع.ر/خ.أ



بنا 1828 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/26 - 30 : 09 PM