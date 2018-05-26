لقاء مفاجىء بين رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي سيول في 26 مايو/بنا/ أحدث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون اليوم السبت مفاجأة عندما التقيا في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكورتين، غداة اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد قمته مع بيونغ يانغ لا يزال ممكنا، حسب وكالة الانباء الفرنسية.



وأظهرت صور نشرتها سيول مون جاي ان يصافح نظيره كيم جونغ اون ويعانقه، فيما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن الزعيمين أجريا محادثات استمرت ساعتين في قرية بانمونجوم الحدودية حيث التقيا في 27 ابريل ونشرا اعلانا مشتركا التزما فيه تحسين العلاقات بينهما.



وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن مون جاي ان وكيم جونغ اون "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، مضيفة أن مون سيصدر بيانا صباح الأحد.



وكان ترامب ألغى الخميس القمة المرتقبة مع كيم في سنغافورة في 12 يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن أن اللقاء لا يزال ممكنا انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".



وجهت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز اليوم السبت اشارات متفائلة ايضا قائلة ان "فريق استطلاع من البيت الابيض سيغادر إلى سنغافورة كما هو مبرمج من اجل القيام بالتحضيرات اللازمة في حال اجراء القمة".



خ.أ



بنا 1736 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/26 - 46 : 08 PM