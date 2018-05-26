سفير البحرين بالقاهرة يقيم غبقة لتكريم الطلبة البحرينيين الخريجين من جامعات مصرللعام الجامعي 2017/2018 القاهرة في 26 مايو/ بنا/ أقام سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، غبقة رمضانية، يوم أمس الجمعة لتكريم الطلبة البحرينيين الخريجين من جامعات جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2017/2018.



وخلال الحفل ألقى سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة كلمة أشاد فيها بالطلبة البحرينيين الذين قدموا صورة مشرفة عن مملكة البحرين في جامعات جمهورية مصر العربية، مؤكدًا سعادته على أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أكد على ضرورة تمكين وشراكة الشباب تعليمًا وتأهيلاً، وهو الأمر الذي أكدته رؤية البحرين الاقتصادية 2030.



وقدم السفير شهادات تقديرية وميداليات للطلبة على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال دراستهم الجامعية، متمنيًا للطلبة كل التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.



من جانبهم، أعرب الطلاب البحرينيون المكرمون عن اعتزازهم بتمثيل مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية، متقدمين بالشكر الجزيل لسفارة مملكة البحرين في القاهرة على اهتمامها بشؤون الطلاب البحرينيين ورعاية مصالحهم طول فترة دراستهم الجامعية.



وحضر الاحتفالية عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمستشارين الثقافيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في جمهورية مصر العربية.



ح ب/خ.أ



بنا 1732 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/26 - 37 : 08 PM