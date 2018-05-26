سفير المملكة لدى واشنطن يقيم مأدبة إفطار بمناسبة حلول الشهر الفضيل..إشادة واسعة بالتعايش والتسامح الديني في البحرين واشنطن في 26 مايو/ بنا / أقام سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم حضرها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الامن الداخلي، والكونغرس الأمريكي، ومختلف المراكز الفكرية والجامعات والشركات والمنظمات غير الحكومية.



وقد ألقى سعادة السفير كلمة رحب فيها بالحضور، وبارك لهم حلول الشهر الفضيل، وتحدث فيها عن ما يعنيه شهر رمضان الكريم للمسلمين، وما يمثله من فرصة للمسلمين حتى يكثروا من عمل الخير والطاعة، وفتح قلوبهم وبيوتهم بهدف التقرب إلى الله. وتحدث سعادته عن قيم التسامح في المجتمع البحريني، حيث أن مختلف الجماعات والطوائف الديني لا تعيش جنباً بجنب فحسب، ولكنها تشهد تعايشاً حقيقياً في حياتها اليومية بين الأهل والأصدقاء.



وتحدث خلال الفعالية ثلاثة من أبرز رجال الدين في الولايات المتحدة الأمريكية ومن مختلف الأديان السماوية عن التعايش والتسامح الديني، وأشادوا خلال كلماتهم بمملكة البحرين وما تشهده من تعايش وتسامح ديني يعد أنموذجاً يحتذى به في المنطقة وعلى مستوى العالم أجمع، وعبّروا من خلالها عن شكرهم لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدين في ذات الوقت برؤية جلالته بأن "الجهل عدو السلام"، وما شمله جلالته من رعاية كريمة واهتمام بضرورة المحافظة على النموذج البحريني للتعايش

والتسامح وتعزيزه ليكون شعلة تنير المنطقة والعالم، كما أشادوا في هذا السياق بوثيقة مملكة البحرين للتسامح والتعايش الديني الذي تم التوقيع عليه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في سبتمبر الماضي.



وفي الختام أشاد الحضور بمختلف أديانهم وأعراقهم بالتسامح الديني في المملكة، وشكروا سعادة السفير على دعوتهم لمأدبة الإفطار التقليدية البحرينية، من جانبه، شكر السفير الحضور على مشاركتهم لإخوانهم المسلمين وجبة الإفطار وما تعنيه لهم، متمنياً للجميع أن يعود عليهم الشهر الفضيل بالخير واليمن والبركات.



ح ب/خ.أ



بنا 1717 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/26 - 21 : 08 PM