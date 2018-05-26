رئيس الوزراء الياباني والرئيس الروسي يبحثان أزمة كوريا الشمالية ومشروعات اقتصادية في جزر متنازع عليها موسكو/طوكيو في 26 مايو/بنا/ عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم السبت تستهدف إحراز تقدم بشأن التعاون الاقتصادي في مجموعة من الجزر تتنازع عليها الدولتان منذ عقود.



وقال آبي في كلمته الافتتاحية خلال لقائهما في الكرملين: "إننا نقوم بالفعل بتحسين العمل في الأنشطة الزراعية التعاونية في أربع جزر وتدابير إنسانية للسكان السابقين للجزر".



وذكر بوتين إنه في المساء سيمثل مسرح بولشوي المرموق بداية موسم التبادل الثقافي بين الدولتين، مضيفا حسبما ورد في نسخة من الكرملين حول الاجتماع ، "لاحظنا زيادة التجارة والاستثمارات لكن الاهم هو مصلحة البلدين في تطوير العلاقات".



وحسب مراقبون فإن من المرجح أن يتفق آبي وبوتين على مشروعات جديدة تتوافق مع ما اقترحه الزعيمان عام 2016، بما في ذلك مشروعات في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والتنمية الحضرية، حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر حكومية يابانية لم تكشف عنها.







خ.أ



بنا 1629 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/26 - 34 : 07 PM