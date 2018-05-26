الجمارك تتعاقد على ماسحات ضوئية للحاويات بما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وزيادة كفاءة التفتيش الجمركي المنامة في 26 مايو/ بنا/ في إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي الثاني وضمن الخطة الإستراتيجية لشئون الجمارك 2017-2020 م والمتمثلة بتوفير أحدث الموارد المادية والتكنولوجية، صرح معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بأن شئون الجمارك، وقعت عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة للحاويات والشاحنات مع شركة أس.جي.أس (SGS) السويسرية لتزويد شئون الجمارك بعدد (4) ماسحات من نوع نيوكتك (Nuctech) بواقع جهازين لتفتيش الشاحنات بجسر الملك فهد وجهازين لتفتيش الحاويات بميناء خليفة بن سلمان، باعتبارها من أجهزة الجيل الأحدث على مستوى الماسحات الضوئية للحاويات على مستوى العالم.



وكانت وزارة الداخلية قد قامت في منتصف 2017 بطرح مناقصة المشروع ، حيث فازت الشركة المذكورة ، بعد إنتهاء التقييم الفني والمالي للعطاءات المقدمة، ومن المتوقع الإنتهاء من تركيب الأربع ماسحات مع المرافق والمباني الخاصة بها خلال 14 شهرا كحد أقصى، ويتضمن المشروع العديد من المزايا المتعلقة بتسريع عملية المسح حيث سيصل معدل عملية المسح إلى عدد 120 شاحنة في الساعة، في حين كانت في السابق بمعدل عدد 20 شاحنة في الساعة، بالإضافة إلى تحليل الصور من خلال نظام متطور جداً وإمكانية ربط الأجهزة بالعديد من الأنظمة والتطبيقات المعمول بها بشئون الجمارك كنظام أفق للتخليص الجمركي ونظام كاميرات المراقبة الأمنية وأنظمة قراءة لوحات الشاحنات والحاويات.



وأكد رئيس الجمارك أن هذه الخطوة ستسهم في تيسير حركة التجارة من خلال خفض المدة الزمنية لمعاينة البضائع وزيادة كفاءة إجراءات التفتيش الجمركي من خلال الأدوات المتعددة التي تتيحها الأجهزة لعملية تحليل الصور، موضحا أن هذا الإتفاق يأتي امتدادا للعلاقات الوطيدة التي تربط شئون الجمارك مع الشركة السويسرية والتي تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً منذ تأسيسها في عام 1887م ، حيث سبق لشئون الجمارك أن تعاونت معها خلال عام 2008



ح ب/خ.أ



بنا 1505 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/26 - 11 : 06 PM