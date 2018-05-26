تصادم حافلة مسرعة بشاحنة تحمل الجعة يقتل 22 شخصا في اوغندا كمبالا في 26 مايو/بنا/ لقي 22 شخصا مصرعهم جراء تصادم حافلة ركاب مسرعة بجرار ثم بشاحنة كانت تحمل الجعة في طريقها إلى عاصمة أوغندا، بحسب المتحدث باسم الشرطة.



وقال إميليان كايما إن 14 شخصا آخرين أصيبوا جراء حادث السير الذي وقع مساء الجمعة قرب بلدة كرياندونوغو، فيما فندت الشرطة بيان الصليب الأحمر الأوغندي بأن الحادث أودى بحياة ما يزيد على 40 شخصا.



يشار إلى أن حوادث السير شائعة في البلد الواقع شرقي أفريقيا، حيث غالبا ما تكون الطرق ضيقة ووعرة، وتنحي السلطات باللائمة في كثير من الحوادث على السرعة أو القيادة تحت تأثير الكحول، وورد في بيان الشرطة أن "كثيرا من حوادث السير تأتي نتيجة لتصرفات بشرية يمكن تفاديها".





خ.أ



بنا 1438 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/05/26 - 43 : 05 PM