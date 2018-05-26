محافظة العاصمة تفتتح معرض (نيولوك) التسويقي المستمر حتى 2 يونيو المقبل المنامة في 26 مايو/ بنا/ أناب معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة نائبه حسن المدني لافتتاح معرض نيولوك التسوقي الذي يشمل على عدة أقسام منوعه من الملابس والعطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى أقسام التغذية والضيافة، والذي يستمر إلى تاريخ 2 من شهر يونيو في مركز البحرين الدولي للمعارض حيث يأتي المعرض بتنظيم من مؤسسة فيرست تارجت بمشاركة 200 عارض.



وبهذه المناسبة، أعرب معالي محافظ العاصمة عن تشجيعه على إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تسھم في تنشیط الحركة التجارية والسياحية بمملكة البحرين لدورها في استقطاب المتسوقين من البحرين وخارجها، منوهاً الى ان البحرين اثبتت ضمن مساعيها المتواصلة على دعم معارض التسوق نظراً لتحقيقها نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة، الأمر الذي یصب ضمن الجھود المملكة الرامیة لتعزيز الحركة الاقتصادية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المعرض.



من جهته أعرب السيد يوسف داوود الرئيس التنفيذي لمؤسسة فيرست تارجت والخبير في شؤون صناعة المعارض عن خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة على رعايته لمعرض نيولوك مؤكداً أن رعاية معاليه للسنه الثانية تمثل حافزًا كبيرًا للمؤسسة نحو مزيد من العمل والانجاز في تنظيم المعارض المتخصصة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة مملكة البحرين.



وذكرت محافظة العاصمة ان المعرض يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المحلية في مجال الازياء والموضة وايضاً مجال مستحضرات التجميل والعطور لما يزيد عن 200 عارض، ومن المتوقع زيارة 60 ألف زائر لكل اقسام المعرض المقام بمركز البحرين الدولي للمعارض في القاعة (1) و (2) من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الثانية عشر صباحا.



ح ب/خ.أ



بنا 1406 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/26 - 12 : 05 PM