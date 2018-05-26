لدى رعايته الغبقة الرمضانية وتكريم المتقاعدين والأعمال المتميزة .. وزير الإعلام: البحرين غنية بثروتها البشرية ومواهبها الشبابية المبدعة المنامة في 26 مايو / بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مملكة البحرين غنية بثروتها البشرية ومواهبها الشبابية المبدعة، مثمنًا دور الكفاءات الإعلامية والفنية الوطنية في النهوض بالرسالة الإعلامية، وإبراز مسيرة الإنجازات التنموية والحضارية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشار الرميحي، لدى رعايته للغبقة الرمضانية السنوية لموظفي وزارة شؤون الإعلام وحفل تكريم الموظفين المتقاعدين وأصحاب الأعمال الإعلامية المتميزة في خيمة فندق الخليج، إلى حرص الوزارة على دعم وتحفيز الكوادر الإعلامية الوطنية وتنمية قدراتها المهنية والتنافسية والاحترافية، باعتبارها حجر الزاوية في عملية التطور الإعلامي.



وهنأ سعادة وزير شؤون الإعلام الموظفين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقام بتكريم المتقاعدين، وتكريم القائمين على الأعمال والبرامج المتميزة في الوزارة، متمنيًا للجميع التوفيق، وشاكرًا لهم أداء واجباتهم الوطنية بكفاءة وإخلاص في تطوير الإعلام الوطني ودوره التوعوي والتثقيفي والتنموي، بما يواكب أحدث المستجدات المهنية والتقنية.

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عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/26 - 31 : 04 PM