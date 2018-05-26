وزيرة الصحة تلتقي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس

جنيف في 26 مايو/ بنا / على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين والمنعقدة في جنيف خلال الفترة من 21 إلى 26 مايو الجاري ، التقت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية.



وفي مستهل اللقاء نقلت سعادة وزيرة الصحة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وشكر سموه وتقديره للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على ما أبداه من إشادة لسموه نظير الجهود الحثيثة المبذولة من قبل سموّه على صعيد تطوير الرعاية الصحية الشاملة بالمملكة، وما يوليه سموه للقطاع الصحي وما تتخذه الحكومة الرشيدة من خطوات وإجراءات من أجل تمتع جميع المواطنين والمقيمين بأفضل مستوى من الخدمات الصحية.



ومن جانبه، عبّر المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن تقديره للدعم الذي تلقاه المنظمة من حكومة مملكة البحرين، والدور الذي تلعبه المملكة في التغطية الصحية الشاملة، والنجاح الذي حققته في الممارسات الصحية والتجارب الناجحة التي طبقتها، واصبحت نموذجاً يحتذى به لجميع دول العالم.



إلى ذلك تم التباحث حول المواضيع التي تم طرحها على أجندة الاجتماع، والمتعلقة بالمستجدات بشأن تطوير الأنظمة الصحية في البحرين ومنها مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والذي يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.



وفي هذا السياق، أكدت سعادة الوزيرة "الصالح" على الدعوة التي وجهت للمدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس لحضور المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للضمان الصحي تحت عنوان " الرؤية الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي"، والذي من المقرر انعقاده خلال الفترة 18 – 19 نوفمبر 2018 م برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والذي يهدف إلى تحقيق التوجيهات الدولية لمنظمة الصحة العالمية نحو بلوغ الغاية 3 – 8 من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع وفي كل مكان.



وخلال اللقاء تم التطرق إلى أوجه التعاون المقترحة مع المنظمة حسب الأولويات الصحية لمملكة البحرين، ومنها التأكيد على دور المنظمة في معالجة مشكلة النقص العالمي في الأدوية، والاستعانة بخبراء المنظمة في مجال البحوث الصحية ولاسيّما البحوث في أمراض السرطان، والتحقق من تأثير أبراج الاتصالات على صحة الإنسان.



كما حثت سعادة الوزيرة على مشاركة المنظمة في الترويج لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة وذلك في المجال التي تعني به المنظمة وهي صحة المرأة وتكافؤ الفرص الصحية للجميع في مختلف دول العالم.



هذا وقد حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، والسيدة أميرة عيسى نوح اخصائية أولى للعلاقات الدولية بوزارة الصحة.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1151 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/05/26 - 15 : 03 PM