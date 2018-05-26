معالي وزير الخارجية يستقبل وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي المنامة في 26 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة سعادة السيد Darrell Issa وضم الوفد كلاً من سعادة السيد Stephen Lynch وسعادة السيد Matthew Gaetz، أعضاء الكونجرس الأمريكي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد Darrell Issa، مشيدًا معاليه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تشهده من تطور مستمر على كافة الأصعدة يعكس ما تمثله هذه العلاقات من أولوية وما تحظى به من اهتمام كبير من قبل البلدين، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على المضي قدمًا بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك على المستويات كافة بما يعزز مصالح البلدين الصديقين ويلبي طموحات شعبيهما.



من جانبهم، أعرب اعضاء وفد الكونغرس الأمريكي عن خالص شكرهم لحفاوة الاستقبال وسعادتهم بلقاء معالي وزير الخارجية، مشيدين بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند إلى أسس من التعاون والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



وخلال اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الامن والسلم في المنطقة والعالم.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1150 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/05/26 - 07 : 03 PM