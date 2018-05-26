سمو رئيس الوزراء يستقبل وفدا من الكونغرس الامريكي‎

المنامة في 26 مايو / بنا / لدى استقبال سموه لوفد من الكونغرس الأمريكي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن التعاون الدولي له أهمية كبرى في ظل الظروف الراهنة، وأن مملكة البحرين تعمل على ارساء علاقات راسخة مع مختلف الدول، ومنها الولايات المتحدة الامريكية التي تحرص المملكة أن تكون العلاقة معها في أقوى صورها وتسعى دوما لتبني ما يزيد الترابط والتعاون الثنائي بينهما كحلفاء يمتلكان رصيدا من العلاقات التاريخية الممتدة جذورها لأمد بعيد، وقال سموه "نريد أن نرى كل دولة في المنطقة تنعم بالأمن والاستقرار ونعول كثيرا على الولايات المتحدة في ضمان الاتزان والاستقرار في المنطقة والعالم .



وشدد سموه على أن وضع المنطقة الامني يجب أن يبقى دائما مستقرا لثقلها السياسي والاقتصادي ودورها المؤثر عالميا، مشيرا سموه الى أن مستجدات الأوضاع تتلاحق متسارعة ويجب التعامل معها بما يحقق مصالحنا ويلبي طموحاتنا دولا وشعوبا .



هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم وفدا من الكونغرس الامريكي يتقدمهم السيد دارل ايسى عضو الكونغرس الامريكي.



وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جاء في وقت حاسم واتخذ قرارات صائبة انقذت كثيرا الوضع الامني في المنطقة وعززت من استقرارها، لافتا سموه الى اسناد مملكة البحرين لكل جهد يستهدف تعزيز التنمية وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار العالمي.



واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وفد الكونغرس الامريكي الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الاسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية، حيث اكد سموه أن المملكة تولي الشأن الاقتصادي أهمية كبيرة والحكومة تعمل بكل جهد من أجل تنويع مصادر الدخل غير النفطي، فيما اثنى وفد الكونغرس على قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموفقة للحكومة واسهامه المؤثر بما يمتلكه سموه من حنكة وخبرة في الاستقرار الاقليمي والتنمية، وأعرب الوفد عن بالغ تقديره للشراكة الاستراتيجية القوية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وما انتجته على الصعيد الثنائي والدولي .



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1135 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/05/26 - 44 : 02 PM