الدوسري يشيد بتوجيهات صاحبة السمو الأميرة سبيكة للارتقاء بقطاع دور الحضانات المنامة في 26 مايو / بنا / في إطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة تنفيذ توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله لتطوير الوضع الوظيفي للعاملات في دور الحضانات، عقد يوم الخميس الماضي اللقاء التعريفي للبرنامج الوطني لتطوير العمل بدور الحضانة، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، بنادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة في الرفاع، وذلك بمشاركة أصحاب ومديريات دور الحضانات إلى جانب الجمعيات المعنية.

وتم خلال اللقاء التعريفي اطلاع الحضور على مراحل وآليات تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف تحسين أجور العاملات في دور الحضانة لمدة ست سنوات، وذلك للارتقاء بالقطاع وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة له خاصة فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل، والاجازات المستحقة المقررة في قانون العمل في القطاع الأهلي.



وفي كلمة له خلال اللقاء، ثمن الدوسري توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، للارتقاء بقطاع دور الحضانات، لافتاً إلى أن الوزارة وعبر الفريق المعني بدراسة وتطوير أوضاع العاملات فيه وتعزيز حقوق العاملات برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة وعضوية ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" ، حيث وضع الفريق خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع المهم، تتضمن إلى جانب دعم الأجور، برنامجاً تدريبياً، ذلك حسب معايير برامج الطفولة العالمية، مؤكداً أن هذه الجهود المتظافرة تعكس الحرص المؤسسي والمجتمعي بتطوير قطاع دور الحضانات، لتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه.



وأشار الدوسري إلى ان العاملات في دور الحضانات سوف يستفدن من هذا البرنامج، حيث سيتم دعم أجورهن لمدة ستة سنوات، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهن المنصوص عليها في قانون العمل الأهلي، مؤكداً ان نجاح هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في هذا القطاع ويكون جاذباً للعمل من قبل المواطنات الباحثات عن عمل.



من جانبه، قدم الوكيل المساعد لشئون العمل، بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور محمد علي الأنصاري عرضاً بشأن دعم الأجور والالتزامات المطلوبة على دور الحضانات، حيث أوضح أن الوزارة ستقوم بدعم أجور العاملات في دور الحضانات لمدة ستة سنوات، وسيتم دعم أجور حملة الشهادة الجامعية إلى (400) دينار بحريني شهرياً، وحملة الدبلوم إلى (350) ديناراً، والثانوية العامة وأقل الى (270) ديناراً، موضحاً ان الدعم المالي للعاملات خلال خمس سنوات تصل إلى 75% من اجمالي الأجور الشهرية، وفي السنة السادسة دعم 50% من الأجر، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بمراجعة دورية لتقييم البرنامج.



وأكد الأنصاري ان البرنامج سيتم البدء به فوراً من خلال استقبال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طلبات دور الحضانات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، حيث من المقرر أن يبدأ رفع أجور من يتم تسجليهن اعتباراً من شهر سبتمبر القادم، لافتاً الى ان البرنامج يستهدف العاملات البحرينيات فقط، داعياً أصحاب دور الحضانات الى المبادرة لتسجيل العاملات لديهن في الوزارة للاستفادة من المزايا التي يوفرها البرنامج.



وطبقاً للبرنامج، فإنه سيتم تعديل ساعات العمل وسداد مستحقات الهيئة العامة للـتأمين الاجتماعي، إضافة إلى منح إجازات الوضع وساعات الرعاية المدفوعة الأجر، واحتساب الأجر للعمل الإضافي، مع استمرار عمل المؤسسة خلال فترة الإجازة الصيفية.



ويلزم المشروع بتطبيق نظام الزيادة السنوية بشكل تدريجي لرواتب العاملات في دور الحضانة المستفيدات من البرنامج، خلال مدة الدعم على ان لا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر للأجور.



بدورها استعرضت مدير مركز دراسات الطفولة بجامعة البحرين، الدكتورة جيهان العمران، البرامج التدريبية التي ستنفذها الجامعة ضمن هذا البرنامج للعاملات في قطاع دور الحضانات، لافتة إلى أنه تم إعداد برامج تدريبية معتمدة للعاملات، وأخرى للمديرات لتزويدهن بالمهارات اللازمة في العملية التربوية والتعليمية، واكسابهن مهارات التواصل وتنمية الموارد البشرية واعداد الميزانيات وغيرها من الكفايات التدريبية.



من جهتهم، ثمن أصحاب دور الحضانات والمديرات العاملات هذه المبادرة لتطوير قطاع دور الحضانات، حيث أبدوا عدداً من الملاحظات حول البرنامج، وما يتضمنه من مزايا تشكل دعماً لنجاح رسالة دور الحضانات لتأدية مهامها ومسؤولياتها الاجتماعية نحو رعاية فئة الطفولة المبكرة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1021 جمت 26/05/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/05/26 - 48 : 01 PM